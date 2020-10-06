Fenerbahçe, 22 milyon Euro satış geliri 9.5 milyon Euro bonservis harcaması ile 18 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Geçen sezon biterken konuştuğum yöneticiler; 15-16 oyuncu alınacağını, takımın neredeyse baştan kurulacağını, Vedat ve Gustavo hariç her mevkiye alternatif oyuncu alınacağını (Kaleci dahil) söylemişlerdi.

Ali Koç, önce Emre Belözoğlu'nu yönetici yaparak doğru bir hamle yaptı. Ardından futbol şubesiyle doğrudan kendisi ilgilendi. Selahattin Baki ile Kemal Danabaş doğrudan başkana raporlayan isimlerdi. Erol Bulut ile birlikte 5 kişilik bir transfer ekibi kuruldu ve bu ekip bu dönemi verimli geçirdi. Vedat'ın beklenmeyen ve aslen istenmeyen satışı olmasa bir tek santrafor alınacak ve 16 transfer yapılacaktı. Erol Hoca, "Kalecilere güveniyorum" deyince kaleci transferinden vazgeçildi. Altay da şu ana kadar hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Zaten Emre'nin önceden bitirdiği Caner-Gökhan ve Mert Hakan transferleri hemen imzaladılar. Sosa ve Novak'nın katılması ile birlikte pozitif hava yükselişe geçti. Thiam ve Enner Valencia "kanatta oynayabilen forvet" isteğine uygun olarak kadroya katıldı. Klasik 10 numara olarak transferin son günü Pelkas katıldı ekibe. Emre, başından beri kanattan oyun kurabilecek bir isim istiyordu ve o isim de geçen yıl da düşünülen Perotti geldi. Pivot santrafor olarak Kemal Ademi, Erol Hoca kontenjanından Cisse alındı. Gökhan Gönül'e alternatif Nazım planlamanın sadece bu senelik değil birkaç yıllık yapıldığının göstergelerindendi. Ama asıl önemli transferler Marcel Tisserand ve Samatta idi.

Bana göre son derece katkı verecek bu oyuncular, yönetimin en başarılı hamleleriydi. Lemos verim verecek gibi gözüküyor. Belki devre arasında sağ açık ve bir stoper daha katılır takıma.

Başarılı transfer hamlelerinden sonra Fenerbahçeliler'in büyük çoğunluğunun yorumu "Yönetim işini yaptı" şeklinde. Elbette öyle, Ali Koç başkan ve Emre Belözoğlu topu artık Erol Bulut'a bıraktı. Bundan sonrası hocada ve ekibinde. Onun da nasıl başarılı olacağını yarın yazarız.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."