Büyük takımlar büyüklüklerini tarihlerinden alırlar. Ama o tarihler veya geçmiş, tek başına bir anlam ifade etmez. Başarılı da olmaları gerekir. Yoksa dünyanın en eski profesyonel futbol takımı Sheffield F.C. en büyük kulüp olurdu. Yani önce bir tarihe, o tarihte kazanılmış başarılara ihtiyacınız var. O da yetmiyor bir takım prensipleriniz ve ideolojileriniz de olmalı. Bunlarla taraftar kazanıyorsunuz. Başarılı olmanız için ise kaliteli oyunculara sahip olmalısınız. Bakınız Real Madrid, CR7 sonrası kadro kalitesini geliştiremediği için başarılı olamadı. Büyüklüğünden bir şey kaybetmedi ancak artık kaliteleri belli bir yere kadar ilerlemelerine izin veriyor.

Kalede mecburi tercih Ersin'i bir kenara bırakırsak Beşiktaş'ın başlangıç 11'i Antalya'dan gerideydi. Antalya daha kaliteli bir takımdı ve bu farkını 2-0 ile ortaya koydu. Biraz daha güvenli olsalar 3-0 da olurdu.

İkinci yarıda Adem Ljajic ve N'Koudou oyuna girdi. Boateng santrafora geçti. Beşiktaş'ın kalitesi 2 vites arttı ve oyun Antalya ceza alanına yıkıldı.

Bu devre Beşiktaş kalecisi Ersin'i göremedik dahi. Lens ve Umut'un da dahli ile Beşiktaş tamamen oyunun tek hakimi oldu. Golü buldu. N'Koudou, Gökhan Gönül ve Boyd ile yüzde 100 pozisyonları değerlendiremedi. Ama devrede bariz üstündü.

Yani demem o ki adınız Beşiktaş da olsa; F.Bahçe de olsa Real Madrid de olsa kaliteli oyunculara muhtaçsınız. Tanınmamış ya da kaliteleri tartışılır isimlerle büyük takım oluşturabilen çok az teknik adam var. İşte Klopp işte Guardiola. Onlar dahi bir yere kadar. Gidip bir stopere 75 milyon Euro vermek zorunda kalıyorlar.

Beşiktaş Adem Llajic'e; N'Koudou'ya, Burak'a, Gökhan'a ve bunlar gibi oyunculara mecbur. Güven- Boyd - Diaby bu takımın oyuncuları değil. Sergen Yalçın da ama asıl önemlisi Ahmet Nur Çebi de bu gerçeği bilecek. Kaliteli oyuncular alacaklar. Yoksa isimle, taraftarla bir yere kadar.

Tabi bir cümle de Beşiktaş taraftarına.. Ben de dahil bir çok Beşiktaşlı olmayan isim dahi "Bırakmam Seni" demişsek en az 5 milyon SMS atılması lazım. 20 TL'lik bir SMS atacak 5 milyon kişi yoksa kimse boş yere "15 milyon taraftarımız var" demesin. Antalyaspor'u 2. yarıda hiç beğenmedim.