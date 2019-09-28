İlk yarıda Lemina'nın 1 dış şutu ve yine Lemina'nın içeri penetre edip vurduğu 2. şutu vardı Galatasaray adına. Fenerbahçe adına ise Tolga Ciğerci'nin güzel bir plasesi ve Kruse'nin Dirar'a vermek yerine kendisinin vurduğu şutlar dışında pozisyon yoktu.

2. yarıda Galatasaray'ın hiç pozisyonu olmadı. Penaltı diye tartışılan ama asla olmayan Lemina'nın ayağını yere vurmasıyla aut olması gereken bir pozisyonumsu vardı o kadar. Lemina da orada sakatlandı zaten. Son saniyede Kruse, biraz daha cesur olabilse Fenerbahçe maçı alırdı da. İşte böyle bir 90 dakika seyrettik. Cüneyt Çakır da zaten canına minnet bir tempoda giden maçta risk almak yerine maçı risksiz idare etmesi de beklenebilirdi ki o da öyle yaptı.

Özetle Fenerbahçe mutsuz olmadı.

Ersun Yanal mutsuz olmadı.

Cüneyt Çakır mutsuz olmadı.

İşin garibi bence Terim de mutsuz olmadı.

Gelelim analizimize..

Fatih Terim; 2 haftadır bu maçı oynuyor. Fenerbahçe'den bariz bir şekilde çekindi.

Malatya'da rotasyon bir yana Belhanda'yı maske ile oynatma kararı da bunu gösterir. Rakip F.Bahçe olmasa Belhanda'yı oynatmazdı. Lemina tercihi de "Aman bir yenilmeyelim" düşüncesinin yansımasıydı. 65'te Ömer Bayram ve sonrasında Emre Mor ile oyunu hızlandırma düşüncesi ise pek işe yaramayan ve özellikle Mor ile hiç yaramayacak olan tercihler.

Falcao, ceza sahasında bir kez topla buluştu ve topu ağlara yolladı. Ofsayttı elbette. Ama bu isim, ceza alanında sadece ve sadece bir kez o da ofsaytta buluşturulabiliyorsa oyun baştan sona problemliydi. Terim, F.Bahçe'den olması gerektiğinden fazla çekindiği belli. Galatasaray takımı gerçekten kaliteli oyuncuları var. Misal Nzonzi'yi çok beğendim. Marcao'yu da. Belhanda da fena değildi. Babel ha keza. Şimdi diyeceksiniz ki "Neyini beğendin?" hocalarının onlara verdiği görevi, "Aman risksiz oynayın. Doğru pas yapın" işini güzel yaptıkları için. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sene 3 iç saha maçına gittiler. 3'ünde de tıknefes oldular. PSG karşısında da işleri zor.

Gelelim Fenerbahçe'ye.

İlk 20 ve son 20 dakikayı çok iyi oynadılar. Biraz daha cesur şutlar atsalar daha fazla pozisyon üretebilirlerdi. Zanka'yı ilk kez çok beğendim. Emre de çok çok iyi oynadı. Gustavo, bilhassa 2. yarıda çok iyiydi. Dirar ve 2. yarı oynayan Deniz Türüç hariç takımda herkesi beğendim.

Bu atmosferde 2 iyi şut çıkaran Altay'ı tebrik ederim.

Deniz Türüç iyi bir futbolcu ama hala Kayseri'de gibi oynayamaz. Ayakta kalmalı. Top kayıplarını azaltmalı ve daha cesur olmalı. Yanal'ın elinde Moses veya Garry olsa maçı kazanmaları yüksek ihtimaldi. Hasan Ali'nin dönüşüyle Dirar sağ öne geçebilir ve Isla-Dirar ikilisi ile güzel bir birliktelik seyrettirebilirler. Yanal'ın Fenerbahçe'si şampiyonluğa doğru yürüyüşte. Küçük detayları düzeltmeliler. Ve daha da önemlisi artık sakatlık yaşamamalılar. Ekim milli maç arasından sonra F.Bahçe'nin çok daha iyi oynayacağını ve iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Son not Kruse'ye. Bu maçta daha fazla sorumluluk aldı ama daha önemlisi milli marşımızı okuyarak gönül kazandı.