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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan hakem ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, TFF ve yönetimini istifaya davet ederken "Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir!" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebini TFF'ye iletmişti, TFF bugün yapılan açıklamayla derbiyi Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:54
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        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
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        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan hakem ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini istifaya davet ederken "Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir!" ifadelerini kullandı.

        DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK

        TFF, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı.

        NE OLMUŞTU?

        TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda yabancı hakem konusunu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Yönetim kurulunda oyların eşit çıktığı bilgisi mevcuttu.

        Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu ve bu nedenle derbiye yerli hakem atandığı belirtildi.

        Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti.

        İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

        TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur.

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        "FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN OYUNCAĞI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞLERDİR"

        Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adaletimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir! Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın!

        "HACIOSMANOĞLU İSTİFA ETSİN!"

        Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir! Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum!

        "ORTAYA ÇIKABİLECEK KAOSUN SEBEBİ TFF'DİR"

        Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilsen anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz! Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir! Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem. İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin. Bundan sonra umrumuzda değil! Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik. TFF Yönetimi, bizim için artık yok hükmündedir.

        "G.SARAY'DAN DA TEPKİ BEKLİYORUZ"

        Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz.

        "CEYHUN KAZANCI DURUŞUNU GÖSTERDİ"

        Keşke Ceyhun Bey ağırlığını koyup bir şeyler yapabilseydi. Ancak en azından duruşunu gösterdi, teşekkür ediyorum. Kurullardaki Beşiktaşlı üyelerden de aynı tavrı beklerim. Devlet büyüklerimizi bu konuları ciddi şekilde ele alarak 85 milyonumuzun en büyük tutkusu olan futbolu içinde olduğu bu bataklıktan çıkarmaya davet ediyoruz.

        "İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR"

        TFF, İbrahim Bey'in çiftliği haline geldi. Hiçbir zaman böyle bir işin içinde olmayız. Sahaya çıkacağız ve maçı kazanacağız. Dışarıdan söylemesi kolay. Bu takımın iddiası devam ediyor. Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk. Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun. Taraftar tahriklere kapılmasın. Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilden anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz.

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