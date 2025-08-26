Serdal Adalı'dan Keny Arroyo teklifine ret!

Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Ekvadorlu futbolcuda Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti.

Ancak bu teklif Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

Başkan Adalı, genç oyuncuya güvenirken bu sezon daha fazla şans bulmasını bekliyor. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 12 maça çıkan Arroyo, 2 gol kaydetti.