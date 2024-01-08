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        Haberler Magazin Sera Tokdemir'in Göksel Gencer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Boran Gencer 18'e girdi - Magazin haberleri

        Sera Tokdemir: Biz birlikte büyüdük

        Sera Tokdemir'in Göksel Gencer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Boran Gencer, 18'inci yaşına girdi. Oğluyla çekilen eğlenceli anlarını yayımlayan Tokdemir, "Biz birlikte büyüdük. Seni çok seviyorum biricik oğlum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:35
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          Sera Tokdemir, 2003 - 2006 yılları arasında evli kaldığı, 2019'da hayata veda eden bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Göksel Gencer'den dünyaya gelen oğlu Boran Gercer, reşit oldu.

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          Sera Tokdemir, 18'inci yaşına giren oğlu Boran Gencer'in doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı.

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          Oğlu Boran Gencer ile çekilen eğlenceli anlarını yayımlayan 42 yaşındaki Sera Tokdemir, "Biz birlikte büyüdük. Ben tam büyümemiş olabilirim. Chapter 18... Seni çok seviyorum biricik oğlum" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram, DHA

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