Oğlu Boran Gencer ile çekilen eğlenceli anlarını yayımlayan 42 yaşındaki Sera Tokdemir, "Biz birlikte büyüdük. Ben tam büyümemiş olabilirim. Chapter 18... Seni çok seviyorum biricik oğlum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, DHA