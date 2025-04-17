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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy forma bekliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy forma bekliyor!

        Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza almıştı.

        Giriş: 17.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:39
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          Başakşehir maçında cezasını tamamlayan Semih, bu süreçteki antrenmanlarda da formunu artırdı.

        • 2

          Son dönemde 11'den uzak kalan Semih, teknik direktör Ole Gunnar Soslkjaer'den Göztepe maçında forma bekliyor.

        • 3

          Semih Kılıçsoy bu sezon 40 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.

        • 4

          Semih 40 maçın ise sadece 19'una ilk 11'de başladı.

        • 5

          Siyah-beyazlıların Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Ernest Muçi, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

        • 6

          Solskjaer'in Semih'in de dönüşüyle hücum hattını yenilemesi bekleniyor.

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