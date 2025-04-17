Semih Kılıçsoy forma bekliyor!
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza almıştı.
- 1
Başakşehir maçında cezasını tamamlayan Semih, bu süreçteki antrenmanlarda da formunu artırdı.
- 2
Son dönemde 11'den uzak kalan Semih, teknik direktör Ole Gunnar Soslkjaer'den Göztepe maçında forma bekliyor.
- 3
Semih Kılıçsoy bu sezon 40 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.
-
- 4
Semih 40 maçın ise sadece 19'una ilk 11'de başladı.
- 5
Siyah-beyazlıların Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Ernest Muçi, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
- 6
Solskjaer'in Semih'in de dönüşüyle hücum hattını yenilemesi bekleniyor.
-