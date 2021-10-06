Yarışmacıların gelinlik konseptiyle podyuma çıktığı bu özel günde podyum sadece şıklık yarışına değil duygusal anlara da tanıklık etti. Jüri üyelerinden Selin Ciğerci, yakın zamanda noktaladığı evliliğinden bahsetti. Daha önce hiçbir yerde açıklamadığı çok özel detayları "1 Başka Güzel"de anlattı.
"SEVEREK AYRILDIM"
Selin Ciğerci, sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi?" sorusuna içten bir şekilde cevap verdi. "Ben duygusal bir insanım benim için tabii ki aşk evliliği." diyen Ciğerci, severek ayrıldığını gözyaşlarıyla anlattı.
"AŞK VARSA İKİ ODA BİR SALON YETER"
Selin Ciğerci evlilikte parayı önemsemediğini, onun için evinde huzurlu bir evliliğinin olmasının yeterli olduğunu söyledi. "Benim için mantık ve para geri planda." diyen Ciğerci, "İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim." diyerek mutlu evliliğin sırrını verdi.
"PARAYA ÖNEM VERSEYDİM AİLEMİ TERKETMEZDİM"
Sosyal medyadaki başarılarının ardından atıldığı kozmetik sektöründe de adından söz ettiren Selin Ciğerci, "para bir şekilde kazanılır" diyerek sıfırdan bugüne nasıl geldiğini de paylaştı. Sosyal medyayı kullanmaya başladığında Tahtakale'den incik boncuk aldığını, takı yapıp eşiyle sattığını anlatan Ciğerci, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın kendisine verdiği desteklerden de bahsetti.
Ciğerci, "O zamanlar Seda ablayı tanıyordum. Ondan tasarladığım küpeleri takmasını isterdim. İzleyicileri görsün ve benim sosyal medyada takipçim artsın ben de bu şekilde para kazanayım" diyerek geçtiği zorlu yolları anlattı.
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Selin Ciğerci'nin gözyaşları - Magazin haberleri/selin-cigerci-nin-gozyaslari-magazin-haberleri-3213354-magazin
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