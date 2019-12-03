"SENİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞANLARI GÖRÜNCE..."

O günleri düşündükçe daha çok çalışıyorsun. Seni aşağı çekmeye çalışanları görünce daha çok hırslanıp, kendini kamçılıyorsun. Onlar da lazım. İyi ki varlar. Allahım onlara da versin ama kocamın kendi işindeki başarısı bambaşka.