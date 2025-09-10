Habertürk
        Haberler Magazin Selena Gomez ve Benny Blanco'nun 10 milyon dolarlık düğünü - Magazin haberleri

        Selena Gomez ve Benny Blanco'nun 10 milyon dolarlık düğünü

        Selena Gomez ile Benny Blanco'nun, bu ay sonunda Kaliforniya'daki lüks bir malikanede evleneceği iddia ediliyor. Düğünün maliyetinin 10 milyon dolar olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 22:20 Güncelleme: 10.09.2025 - 22:20
        10 milyon dolarlık düğün
        ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile olan ilişkisini evliliğe taşıyor. Çift, 7 Aralık 2023'ten beri birlikte ve geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu. Nişan yüzüğü, hayranlar arasında büyük ilgi uyandırmıştı.

        Geçtiğimiz ay Selena Gomez, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli bir bekarlığa veda partisi düzenlemiş ve evlilik öncesi hazırlıklarının son aşamasına gelmişti.

        Gelen son haberlere göre, çiftin evlilik tarihi netleşti. İddialara göre, Selena Gomez ile Benny Blanco bu ayın sonunda Kaliforniya'da, lüks bir malikanede dünyaevine girecek.

        Düğün için tüm detaylar titizlikle planlanıyor. Özel tasarım bir gelinlik, ünlü bir şefin hazırlayacağı gurme menü ve A-listesi davetlilerin katılımıyla görkemli bir tören bekleniyor. Düğünün maliyetinin ise 10 milyon doları olacağı konuşuluyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Selena Gomez
        #Benny Blanco

        Habertürk Anasayfa