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Selena Gomez, eski sevgilisi Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin ile gündem olan pozu hakkında ilk kez konuştu - Magazin haberleri

Selena Gomez, Hailey Baldwin ile gündem olan pozları hakkında ilk kez konuştu

Bir dönem Selena Gomez ile uzun yıllar aşk yaşayan Justin Bieber, meslektaşından ayrıldıktan sonra Hailey Baldwin ile birliktelik yaşamaya başlamış ve 2018'de nikah masasına oturmuştu. Aralarının bozuk olduğu düşünülen Gomez ile Baldwin, geçtiğimiz ay katıldıkları bir davette samimi bir şekilde poz vererek hayranlarını şaşırtmıştı. Selena Gomez, konuyla ilgili ilk kez konuştu

Giriş: 03.11.2022 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 2018'de evlenen model Hailey Baldwin, eşinin eski aşkı Selena Gomez ile geçtiğimiz ay düzenlenen Academy Museum of Motion Pictures galasında yanak yanağa objektif karşısında poz vermişti.

    Kamera karşısında samimi görüntüler sergileyen ikilinin o anları, sosyal medyada gündem olmuştu.

  • "ÖNEMSİZ"

    Gomez, eski sevgilisinin eşiyle çekilen fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu. Gomez, Vulture'a verdiği röportajda sosyal medyada adeta viral olan fotoğrafın 'önemsiz' olduğunu savundu. 

    Gomez'e, "Hailey Biber ile poz vermenin hikayesi neydi? Halka açık bir şekilde 'Hayatımıza devam ediyoruz' mesajı vermenizin çok güçlü bir şey olduğunu düşündüm" sorusu yöneltildi.

  • 30 yaşındaki şarkıcı, "Teşekkür ederim. Bu fotoğraf önemli bir şey değil" demekle yetindi.

  • EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

    Öte yandan Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü model, daha önce konuk olduğu "Call Her Daddy" adlı podcast'te eşinin eski sevgilisi Selena Gomez hakkında konuşmuştu. 

    Baldwin, Alexander Cooper'ın "Bu denli ünlü biriyle evlenmek seni nasıl etkiledi?" sorusuna "Nereden başlasam ki?" diye başlayan ünlü modele, eşinin daha önce Gomez ile ilişkisi hatırlatılmıştı.

  • "JUSTIN'İ ÇALDIN' DEDİLER"

    Hailey Baldwin, yayınlanan fragmanda kendisine "Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?" şeklindeki sorunun yöneltilmesinin ardından "Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum" diye konuşmuştu.

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