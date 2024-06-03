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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem: Hasret giderdik

        Selçuk Yöntem: Hasret giderdik

        Selçuk Yöntem'den, bir dönem Aşk-ı Memnu adlı dizide başrolleri paylaştığı, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer paylaşımı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:35
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        "Hasret giderdik"
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        2008'de Aşk-ı Memnu adlı dizide başrolleri paylaşan Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gece eğlenmek için gittikleri bir mekânda birlikte fotoğraf paylaştı. İkiliye Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2016'da evlendiği eşi Başak Dizer de eşlik etti.

        70 yaşındaki ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, o anları sosyal medya hesabından; "Hasret giderdik" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Selçuk Yöntem
        #kıvanç tatlıtuğ
        #başak dizer

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