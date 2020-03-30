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Selçuk-Cihan Yöntem çiftinin kızları, Iraz Yöntem 37. yaşına bastı.

Yöntem, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan kızının küçüklük fotoğrafını ve son haliyle çekildikleri bir kareyi yan yana getirerek, "İyi ki doğdun Iraz'cığım. Doğum günün kutlu olsun. Canım, cici, insan kızım" notunu düştü.

Oyuncunun, paylaşımına Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Saray Severi Arzum Onan gibi ünlü isimler de yorum yaptı.