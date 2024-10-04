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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Selçuk İnan: Taraftarlarımızla beraber bu maçı kazanacağımız - Futbol Haberleri

        Selçuk İnan: Taraftarlarımızla beraber bu maçı kazanacağımız

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın şehir ve takım için çok önemli olduğunu söyleyerek, taraftarların desteğiyle bu maçı kazanacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:28
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        "Taraftarlarımızla beraber bu maçı kazanacağımız"
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        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş çalışmalarıyla sürerken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, şehir için önemli olan bu maçı taraftarların desteğiyle kazanmak istediklerini söyleyerek, taraftarlardan destek istedi. İnan, "Bizim için, takım için, şehir için çok çok önemli bir maç. Yeni takımız, yeni oyuncular yavaş yavaş oynuyor. 15.- 20. gününde 2. 3. maçına çıkan oyuncularımız var. Büyük bir takıma karşı kendi sahamızda oynuyoruz. Bu tür maçlar bizim gibi takımlar için, bizim gibi şehir takımları için önemli bir fırsat. Taraftarların maça gelmesi anlamında, onlara güzel şeyler yaşatmak anlamında bizim için çok önemli ve değerli bir maç olacak. Amacımız tabi her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak" dedi.

        "BİREYSEL HATALARDAN, TECRÜBESİZLİKTEN MAÇI KAYBETTİK"

        Eyüpspor maçında kazanacak pozisyonlara rağmen bireysel hatalardan ve tecrübesizlikten kaybettiklerini söyleyen Selçuk İnan, "Eyüp maçında maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik, yakaladık. Biraz bireysel hatalardan, tecrübesizlikten maçı kaybettik diyebilirim. Beni umutlandıran şeyler var. Rahatça artık pozisyona girebiliyoruz. Pozisyon üretebiliyoruz, doğru yerleşim yapabiliyoruz en azından ofansif olarak. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Umutluyum ama en önemlisi bu maç için puan ya da puanlar almak. En kötü 1 puan almak amacımız olacak ama maçı kazanacağımıza da yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Futbolculara serzenişte bulunduğunu söyleyen genç teknik direktör, futbolcularla yakın ilişkisinin olduğunu onları iyi anlayabildiğini vurgulayarak bir gün isteklerini sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, maçı kaybetseler bile onlara olan güveninin değişmeyeceğini aktardı.

        "TAKIMINIZA İNANIN VE SONUNDA TEKRAR O ZORLUKLARI, O PİŞMANLIKLARI YAŞAMAYALIM"

        Taraftarlara destek çağrısında bulunan İnan, "Taraftara şunu söylemek istiyorum. Onları çok seviyoruz. Onların desteğini her zaman yanımızda hissetmek istiyoruz. Büyük bir şehir. Önemli bir şehir. Bir futbol şehri Antep. Onlardan çok iyi bir şey. Bir izleyici değil de taraftar olmalarını istiyorum. Çünkü bu takım onların takımı. Her şartta bize sahip çıkmalarını, oyuncularına sahip çıkmalarını istiyorum. Biraz empati yapmalarını istiyorum. Çünkü yeni bir takımız. İyi oyuncularımız var. Bunlara gerçekten öz güven vermeniz gerekiyor. Desteklemeniz gerekiyor. Çok önemli bir iş başardık. Çok zor bir zamanda zor bir iş başardık. Karşılığında da daha fazla destek bekliyorum. Henüz ligin başı. biz bütün benliğimizle, her şeyimizle, ekibimizle beraber. Belki de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir gün emeklerimizin karşılığını alacağız. Ama her şartta Antep şehrine yakışan, taraftarına yakışan hep takımın yanında olması. Her zaman sonlar önemlidir. Önce destek verin. Takımınıza inanın ve sonunda tekrar o zorlukları, o pişmanlıkları yaşamayalım. Onları maça davet ediyorum. Onları maça bekliyorum. İnşallah onlarla beraber bu maçı kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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