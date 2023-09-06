Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
Aksaray'da pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık bebek Asel Balcan için arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de katıldı
Aksaray'da pazar günü yaşanan sel felaketinde, sel sularına kapılan 3 aylık Asel bebek için arama çalışması devam ediyor.
15 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR
AA'da yer alan habere göre AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 250 kişiden oluşan ekip yaklaşık 15 kilometrelik alanda Asel bebeği arıyor.
BÖLGE ADIM ADIM TARANIYOR
Selin vurduğu yola paralel su kanalı ve çevresi adım adım taranırken bebeğe dair henüz herhangi bir ize rastlanmadı.
EĞİTİMLİ KÖPEKLER ÇALIŞMAYA KATILDI
Öte yandan arama kurtarma çalışmaları için Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de bugün çalışmalara katıldı.
BALÇIK NEDENİYLE KOKU ALAMIYORLARDI
Daha önce bölgedeki balçık nedeniyle koku alamadığı için bekletilen köpekler, arazinin uygun hale gelmesiyle bu sabah arama kurtarma çalışmalarına dahil edildi.
SEL 3 GÜN ÖNCE YAŞANMIŞTI
Aksaray'ın Kireçlik mevkiinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.