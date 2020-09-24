Sel bölgesinde yıkım ekibine saldıranlar tutuklandı

Olay, 19 Eylül’de, Dereli'de meydana geldi. İlçede 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinin ardından yıkım kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren 7 iş makinesi operatörüne saldırarak, 2’sinin ağır yaralanmasına neden olan 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına altındı.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 7.65 mm çaplı tabanca, 4 şarjör, 24 adet 7.65 mm çaplı fişek, 122 adet 9 mm çaplı fişek, 70 av fişeği, 2 bıçak, 1 havalı tüfek, 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A., N.G., G.G. ve E.A.; sorgularının ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama’, ‘tehdit ve hakaret’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.