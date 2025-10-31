Şeker mi şaka mı? Bugün 31 Ekim Cadılar Bayramı! Dünyanın en ürkütücü günü neden kutlanıyor, kökeni ne?

SAMHAINOPHOBIA: HALLOWEEN KORKUSU

Cadılar Bayramı’ndan korkanlar için bir terim var: Samhainophobia. Kelt geleneğinden gelen bu korku, bazı insanlar için hala geçerliliğini koruyor. Kostümlere veya karanlık atmosferine karşı duyulan bu yoğun korku, festivalin ruhani ve gizemli yönünü hatırlatıyor.