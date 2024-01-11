Şehir Hatları'ndan İstanbul'un 'Gazi Vapurlar'ı kitabı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı özelinde hazırladığı 'İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri', Türk denizcilerinin destansı geçmişine saygı duruşu niteliğinde bir eser. Kitap aynı zamanda Türk milletinin, kahramanlık ve bağımsızlık mücadelesine denizden sunduğu eşsiz katkıları bilmek isteyenler için kaynak görevi üstleniyor.

Ahmet Güleryüz’ün özenle hazırladığı bu eser; Balkan, I. Dünya ve Çanakkale savaşlarına katılmış olan İstanbul’un gazi vapurlarının hikâyesine ve bu gemilerin kaptanlarının hatıralarına mercek tutuyor. Boğaziçi vapurlarının savaş yıllarındaki kahramanlık destanını anlatan kitap, zengin görsel ve çizimleriyle Şirket-i Hayriye vapurlarının savaş yıllarındaki önemli görevlerini teknik bilgilerle donatarak okuyucuya sunuyor.

Kitapta ayrıca Türk milletinin Mustafa Kemal önderliğindeki şahlanışının önemli unsurlarından biri olan Karadeniz kaynaklı deniz nakliyatının kahraman gemileri ve Millî Mücadele döneminde görev yapmış Kuvay-ı Milliye’ye ait gemilerin düşman gemileriyle verdiği amansız mücadele de kitapta okuyucu ile buluşuyor.

‘İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri’ kitabını tüm Şehir Hatları vapurları ile Kadıköy, Beşiktaş, Moda, Kuzguncuk ve Çubuklu Arabalı Vapur iskelelerinde bulunan Vapur Kafelerden alabilirsiniz...