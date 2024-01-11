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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en güçlü pasaportları - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın en güçlü pasaportları

        İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Henley & Partners 2024 yılına ilişkin dünyanın en güçlü pasaport listesini açıkladı. Türkiye listede 90. sırada yer alıyor

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        Giriş: 11.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:27
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        • 1

          Fransa

          1. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        • 2

          Almanya

          1. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        • 3

          İtalya

          1. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        • 4

          İspanya

          1. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        • 5

          Hollanda

          2. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        • 6

          Singapur

          3. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        • 7

          San Marino

          4. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 172

        • 8

          Brunei

          5. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 168

        • 9

          Tayvan

          6. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 143

        • 10

          Güney Kore

          7. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193

        • 11

          Japonya

          8. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        • 12

          Andorrea

          9. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 171

        • 13

          Finlandiya

          10. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193

        • 14

          İsveç

          10. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193

        • 15

          Norveç

          11. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        • 16

          Danimarka

          12. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        • 17

          Malta

          12. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190

        • 18

          Avusturya

          13. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        • 19

          İsviçre

          14. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190

        • 20

          İngiltere

          15. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı:

        • 21

          Lüksemburg

          16. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        • 22

          Yeni Zelanda

          17. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 189

        • 23

          İzlanda

          18. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 185

        • 24

          İrlanda

          18. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        • 25

          Belçika

          19. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        • 26

          Yunanistan

          19. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190

        • 27

          Portugalya

          19. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        • 28

          Lihtenştayn

          20. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 182

        • 29

          Türkiye

          90. sırada

          Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 118

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