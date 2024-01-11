Dünyanın en güçlü pasaportları
İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Henley & Partners 2024 yılına ilişkin dünyanın en güçlü pasaport listesini açıkladı. Türkiye listede 90. sırada yer alıyor
- 1
Fransa
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
- 2
Almanya
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
- 3
İtalya
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
-
- 4
İspanya
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
- 5
Hollanda
2. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
- 6
Singapur
3. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
-
- 7
San Marino
4. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 172
- 8
Brunei
5. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 168
- 9
Tayvan
6. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 143
-
- 10
Güney Kore
7. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193
- 11
Japonya
8. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
- 12
Andorrea
9. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 171
-
- 13
Finlandiya
10. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193
- 14
İsveç
10. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193
- 15
Norveç
11. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191
-
- 16
Danimarka
12. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
- 17
Malta
12. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190
- 18
Avusturya
13. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
-
- 19
İsviçre
14. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190
- 20
İngiltere
15. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı:
- 21
Lüksemburg
16. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191
-
- 22
Yeni Zelanda
17. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 189
- 23
İzlanda
18. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 185
- 24
İrlanda
18. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
-
- 25
Belçika
19. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191
- 26
Yunanistan
19. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190
- 27
Portugalya
19. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191
-
- 28
Lihtenştayn
20. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 182
- 29
Türkiye
90. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 118