Sefo: Karadeniz'in tadı Sinop'ta çıkıyor

Sefo ise “Karadeniz’in tadı Sinop’ta çıkıyor. Biz önceleri babamla Gerze’ye pazarlamaya geliyorduk. Daha sonra Türkeli, Kastamonu devam ediyorduk. Burada bulunan cezaevini de çok gezdim. Karadeniz Müzik Festivali bence Karadeniz’de yapılan en büyük festival. Hatta Türkiye’nin en büyük festivali diyebiliriz artık. Güzel bir festival. Karadeniz’e değer kattığını düşünüyorum. Ben de bir Karadenizli olarak böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyum. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün ilk gün. Güzel başlıyoruz ve güzel devam edeceğiz” diye konuştu.