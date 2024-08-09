Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Sefo: Karadeniz’in tadı Sinop’ta çıkıyor - Magazin haberleri

        Sefo: Karadeniz'in tadı Sinop'ta çıkıyor

        Sinop'ta düzenlenen Karadeniz Müzik Festivali'nde Sefo sahne aldı. Sefo, "Karadeniz'in tadı Sinop'ta çıkıyor. Ben de bir Karadenizli olarak böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Karadeniz Bölgesi'nin en büyük müzik festivali, Sinop’ta başladı. Akliman Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde binlerce müziksever, düzenlenen etkinlikte buluştu.

        • 2

          Etkinliğin ilk gününde Grup İz, Jako, Revart, Dedublüman, Sefo ve Haluk Levent sahneye çıktı.

        • 3

          Festival hakkında bilgiler veren Karadeniz Müzik Festivali organizatörü Ertan Yalçın, yoğun bir katılım olduğunu belirterek, “İlk günümüz gerçekten çok yoğun. Sinop’umuzun ciddi bir yoğunluğu var. Kitlesi çok büyük. Kalabalık açısından ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Bu festivalin Sinop’un da turizmine ciddi bir etkisi oldu. Sanatçılarımızın her biri birbirinden değerli. Her gün 8 sanatçımız çıkıyor. Bu festivali her sene Sinop’ta planlıyoruz" dedi.

        • 4

          Sefo ise “Karadeniz’in tadı Sinop’ta çıkıyor. Biz önceleri babamla Gerze’ye pazarlamaya geliyorduk. Daha sonra Türkeli, Kastamonu devam ediyorduk. Burada bulunan cezaevini de çok gezdim. Karadeniz Müzik Festivali bence Karadeniz’de yapılan en büyük festival. Hatta Türkiye’nin en büyük festivali diyebiliriz artık. Güzel bir festival. Karadeniz’e değer kattığını düşünüyorum. Ben de bir Karadenizli olarak böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyum. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün ilk gün. Güzel başlıyoruz ve güzel devam edeceğiz” diye konuştu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa