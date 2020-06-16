Sefirin Kızı 16. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda Menekşe'nin hamileliği sonrası büyük bir yıkım yaşayan Nare, Sancar'a karşı tavrını yumuşatmamakta kararlı. Melek'i velayetini alır almaz İsviçre'ye taşınma kararı alan Nare'yi herkes vazgeçirmeye çalışıyor. Bu sırada Menekşe de, Melek'e hamile olduğunu söyleyerek büyük bir yıkıma neden oldu. Şoka giren Melek, Akın'ı polise teslim etmek için yola çıkan Kavruk'un arabasına gizlice bindi. Ancak Yapılan büyük kaza sonucu, Kavruk yerde hareketsiz yatarken, Melek ıssız bir yerde tek başına kaldı. Sefirin Kızı 16. son bölüm özeti ve 17. yeni bölüm fragmanı ilke ilgili detaylar haberimizde.
SEFİRİN KIZI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YYAINLANDI MI?
Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. ancak henüz fragman yayınlanmadı. Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.
SEFİRİN KIZI 16. SON BÖLÜM ÖZETİ
‘Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum’
Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.
Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.
Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”
Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?
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