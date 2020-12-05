Sefer Tehlikeli bir yola çıkıyor!

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 42. bölümünde Yıldız’ın yirmi yıllık rüyası gerçek olmuş, sonunda Kuzey’ine kavuşmuştur. Ama Kuzey de Yıldız da hala bunun gerçek olduğuna inanmamaktadır. Mutlaka bir şey olacak ve ayrılacaklardır. Ama öyle olmaz. Artık Kuzey'le Yıldız’ı hiçbir şey ayıramayacaktır.

Verilecek tüm sınavlar verilmiş, ödenecek tüm bedeller ödenmiştir. Bundan sonrası şimdilik mutlu bir aşk masalıdır. Aşıklarımız için zaman durmuşken diğerleri hayatlarına devam etmektedir. Sefer, kısa yoldan köşeyi dönmenin bir yolunu bulmuştur. Ama bu yol oldukça korkunç, tehlikeli ve gizemli bir yoldur. Bu yola, yirmi yıllık pampasıyla, can dostuyla çıkmak istese de Kuzey şu an başkasını görecek halde değildir, göğünde parlayan tek yıldızın etkisi altındadır.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 42. Bölüm Tanıtımları: