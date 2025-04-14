Sedefkâr Karazeybek vefat etti

Kültür Bakanlığı sanatçısı, sedefkâr Zafer Karazeybek hayatını kaybetti.

Bursa Orhangazi ilçesi doğumlu olan ve başta Osmangazi Türbesindeki sanduka çerçevesinin sedeflerinin yanı sıra uzun yıllardır Bursa'da bir çok tarihi eserin restorasyon çalışmalarını da gerçekleştiren Sedefkâr Zafer Karazeybek bugün öğle vakti Bursa Ulucami'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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