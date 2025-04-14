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        Haberler Gündem Vefat Sedefkâr Karazeybek vefat etti

        Sedefkâr Zafer Karazeybek vefat etti

        Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü sedefkârlardan aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Zafer Karazeybek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:23
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        Sedefkâr Karazeybek vefat etti
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        Kültür Bakanlığı sanatçısı, sedefkâr Zafer Karazeybek hayatını kaybetti.

        Bursa Orhangazi ilçesi doğumlu olan ve başta Osmangazi Türbesindeki sanduka çerçevesinin sedeflerinin yanı sıra uzun yıllardır Bursa'da bir çok tarihi eserin restorasyon çalışmalarını da gerçekleştiren Sedefkâr Zafer Karazeybek bugün öğle vakti Bursa Ulucami'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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