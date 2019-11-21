Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, yaklaşık 2 yıl önce dünyaevine girmişti. Ümit Erdim-Seda Çınar çiftinin bebeği 'Ses' ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Mutlu anlarını sosyal medyadan yayınlayan Seda Erdim, bu kez kızı Ses'in fotoğrafını esprili bir not ile paylaştı. Erdim, paylaşımına, "Hoşlandığım beyefendinin bana karşı boş olmadığını öğrenmişimdir..." notunu düştü. Seda Erdim, paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.

Erdim'in paylaşımı kısa sürede 98 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"EKRANI ÖPÜYORUM"

İşte Seda Erdim'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

- "Güneşi alnına nasıl sığdırdın sarı papatyam?"

- "Maşallah fıstık, Allah nazarlardan korusun seni"

- "Çok mu çok tatlı"

- "Çıldıracağım, ekranı öpüyorum"

Öte yandan Ümit Erdim, geçtiğimiz aylarda kızı Ses ile bu keyifli anlarını paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımına beğeni yağmıştı.