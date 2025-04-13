Seda Bakan: Çok önemli bir sanatçının hayatını canlandıracağım
Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülenen Seda Bakan, yeni proje hazırlığında olduğunu söyledi. Bakan; "Türkiye'nin en önemli ve kıymetli sanatçılarından birisinin hayatını canlandıracağım. O yüzden saç rengi değişti ve saç kısaldı" açıklamasında bulundu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Bakan, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan, yeni proje için saçlarında değişiklik yaptırdığını söyledi.
"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SANATÇILARINDAN BİRİNİ CANLANDIRACAĞIM"
Seda Bakan; "Yeni bir proje hazırlığımız var. Bir şey anlatamam ama sadece şunu bilin, Türkiye'nin en önemli ve kıymetli sanatçılarından birisinin hayatını canlandıracağım. O yüzden saç rengi değişti ve saç kısaldı" ifadelerini kullandı.