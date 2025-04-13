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        Haberler Magazin Seda Bakan: Çok önemli bir sanatçının hayatını canlandıracağım - Magazin haberleri

        Seda Bakan: Çok önemli bir sanatçının hayatını canlandıracağım

        Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülenen Seda Bakan, yeni proje hazırlığında olduğunu söyledi. Bakan; "Türkiye'nin en önemli ve kıymetli sanatçılarından birisinin hayatını canlandıracağım. O yüzden saç rengi değişti ve saç kısaldı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:21
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        "Çok önemli bir sanatçıyı canlandıracağım"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Bakan, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan, yeni proje için saçlarında değişiklik yaptırdığını söyledi.

        "TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SANATÇILARINDAN BİRİNİ CANLANDIRACAĞIM"

        Seda Bakan; "Yeni bir proje hazırlığımız var. Bir şey anlatamam ama sadece şunu bilin, Türkiye'nin en önemli ve kıymetli sanatçılarından birisinin hayatını canlandıracağım. O yüzden saç rengi değişti ve saç kısaldı" ifadelerini kullandı.

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