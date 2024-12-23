Seda Bakan: 2024 süslü bir yıldı
Seda Bakan, 2024'ün en 'süslü' kombinlerini sosyal medyada paylaştı
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Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenerek, Ela ve Leyla adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.
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Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Seda Bakan, aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Hadise ile başrolünde yer aldığı ‘Esas Oğlan’ dizisinin GAİN platformunda yayınlanmıştı.
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Seda Bakan, 2024'e ait şık kıyafetleriyle de sosyal medyada paylaştı.
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Seda Bakan, bu yıl boyunca giydiği yaklaşık 20 elbiseyle sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla stilini gözler önüne serdi.
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Oyuncu, 2024'teki paylaşımlarına; "2024 süslü bir yıldı" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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