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        Haberler Magazin Seda Bakan: 2024 süslü bir yıldı - Magazin haberleri

        Seda Bakan: 2024 süslü bir yıldı

        Seda Bakan, 2024'ün en 'süslü' kombinlerini sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 21:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:34
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          Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenerek, Ela ve Leyla adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

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          Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Seda Bakan, aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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          Geçtiğimiz günlerde Hadise ile başrolünde yer aldığı ‘Esas Oğlan’ dizisinin GAİN platformunda yayınlanmıştı.

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          Seda Bakan, 2024'e ait şık kıyafetleriyle de sosyal medyada paylaştı.

        • 5

          Seda Bakan, bu yıl boyunca giydiği yaklaşık 20 elbiseyle sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla stilini gözler önüne serdi.

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          Oyuncu, 2024'teki paylaşımlarına; "2024 süslü bir yıldı" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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