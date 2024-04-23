Seçkin İnceli: Yetişkinlere verdiğimiz konserlerin çocuk versiyonunu yapıyoruz

REKLAM advertisement1

* İngilizce öğretmeni olduğunuzu biliyoruz, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Evet doğru. Biz İngilizce öğretmeni olan müzisyenleriz. Hatta hâlâ okullarımızda öğretmenliğe devam ediyoruz. Grubumuzun kuruluşu üniversite yıllarına dayanıyor zaten. İstanbul’da Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği okurken kesişti yollarımız. O yıllardan beri

hep sahnelerdeyiz.

"KÖY OKULLARINDAKİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK BİZİM İÇİN HER ŞEYDİ"

* Yolunuz 'Eskimodaçocuk'a nasıl evrildi?

Biz zaten yetişkinlere müzik yapan bir müzik grubuyuz ve grubumuzun adı ‘Eskimoda’… Grubun adını ‘Eskimoda’ koymamızın sebebi de repertuvarımızın genelde 1980'ler 1990'lardan kalan eski ama hiç eskimeyen şarkılardan oluşmasıydı. ’Eskimodaçocuk’ adı da buradan ve aynı mantıkla çıktı. Biz büyüyüp, kendi çocuklarımız olduğunda fark ettik ki bizim çocukluğumuzun şarkıları da artık eskimiş ve geçmişte kalmış. Yeni nesil çocuklar maalesef bizim çok severek söylediğimiz o güzelim eski çocuk şarkılarını bilmiyorlar. Yetişkinlere verdiğimiz konserlerin çocuk versiyonunu yapmaya karar verdik. Ve 'Eskimodaçocuk' kuruldu. Ama maalesef kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra tüm dünyada pandemi patlak verdi ve evlere kapandık. Fakat bu bizi durdurmadı bu sefer çocuklara internet üzerinden canlı performanslarımız ile ulaştık. Maltepe Belediyesi ile ortaklaşa canlı yayınlar yaptık, köy okullarına ulaştık, yurt dışı okullara Türkçe konserler verdik. Herkesi eve kapatan pandemi bizim daha da büyümemizi, çok daha geniş çevrelere ulaşmamızı sağladı. İnternet erişiminin kısıtlı olduğu köy okullarındaki o masum çocukların bizim 'Eskimodaçocuk' konserindeki dans edişlerini, yüzlerindeki o gerçek mutluluğu görmek bizim için her şeydi.

REKLAM "GÜZEL BİR GELECEK; ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞERLE MÜMKÜN" * Grubun adı 'Eskimodaçocuk' nereden geliyor, hikâyesi nedir? 'Eskimodaçocuk'u kurarken çıkış noktalarımız çok netti. Yine müzik yapacaktık ama bu sefer çocuklar için şarkı söyleyecektik. Yaklaşık 20 yıldır sahnede ne yaptıysak, aynısını yapacaktık, karşımızdaki kitle çocuk diye küçümsemeden, işin kalitesini düşürmeden... Ve öyle de yaptık. Maalesef ülkemizde konu çocuk olunca, işin değeri daha azmış gibi düşünülüyor. Biz bu mantaliteyi kırmak istedik. Bizce güzel bir gelecek; sadece ama sadece çocuklara gösterilen özen ve onlara verilen değerle mümkün.

* Grup üyelerinizden biraz daha bahseder misiniz? Grup üyeleri; Seçkin İnceli, Behiç Korkutan ve İsmail Bahadır Özmen... 'Eskimoda'yı kuran üç müzisyen ve üç baba aynı zamanda üç eğitimci... Eğitimci olmamızı vurguluyoruz . Çünkü yaptığımız her işte, yazdığımız her bir şarkı sözünde veya sahnede çocuklarla kurduğumuz iletişim dilinde de doğru örnek olabilme kaygısı ile hareket ediyoruz. Ayrıca İngilizce öğretmeni olmamızın avantajını pandemi zamanında verdiğimiz yurt dışı konserlerinde yabancı çocuklarla ve öğretmenlerle de sevgi ve müzik eseni de buluşmak çok keyifliydi. Bu arada grubumuz üçümüzden ibaret değil tabii ki... Klavyede müzisyen arkadaşımız Ümit Öner bize eşlik ediyor ve bir de sahnede dansları ile bize eşlik eden çocukların göz bebeği maskotumuz Cicoz var tabii. Cicoz'a sahnede tiyatro oyuncusu bir arkadaşımız hayat veriyor. Onun da ayrı bir öyküsü var aslında kendi içinde ama uzun bir hikâye... Belki başka bir zaman onu da anlatırız. Son olarak biz sahne önündekileriz belki ama sahne arkasında bize destek olan biri daha var ekibimizde. Ondan bahsetmesek olmaz... Ortalarda pek görünmese de Esennur D. İnceli aynı zamanda 'Eskimodaçocuk'un fikir annesi... Halkla iletişimimiz, konser bağlantılarımız ve sosyal medyamız tamamen ona emanet.

REKLAM * 'Eskimodaçocuk'un mottosu nedir, amaçlarından bahseder misiniz? Herkesin içinde bir yerlerde mutlaka bir çocuk var.. Yıllar geçtikçe her şey değişiyor, gelişiyor ama o çocuk hiç değişmiyor. Kendi çocukluğunu özleyen o çocuk, siz büyüyünce 'eskimoda çocuk' oluyor. Yani içindeki çocuğu yaşatan biz büyükler aslında 'Eskimodaçocuk 'larïz.. Bundandır ki belki bizim konserlerde büyükler de, en az çocuklar kadar eğleniyorlar. İçlerindeki çocuk onlara kendini hatırlatıyor demek. * Çocuklar için hazırladığınız etkinlikler neler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları neler bekliyor?

Bizim için bütün hafta çok yoğun. Hafta boyunca çeşitli okul ve festivallerde olacağız. Bu hafta her gün bir konserde çocuklarla bir aradayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gaziantep'e gidiyoruz, oradaki çocuklarla buluşmaya ve 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya...