"İKİNCİ EL KIYAFETLERİ TERCİH EDİYORUM"

Muhabirlerin "Sadece ev eşyası mı alıyorsunuz, ikinci el kıyafet alışverişi oluyor mu?" sorusuna, "İkinci el kıyafet bence şahane bir şey. Moda ve hızlı tüketimin doğaya zarar verdiğini biliyorum. Almamaya çalışıyorum ama tabii ki alıyoruz. O yüzden ikinci el özellikle az kullanılmış kıyafetleri tercih ediyorum." yanıtını verdi.