Scarlett Johansson, yeni 'Jurassic World' filminin setinde
Scarlett Johansson'ın başrolde yer aldığı 'Jurassic World: Rebirth' setinden fotoğraflar paylaşıldı
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Dördüncü Jurassic World filmi Scarlett Johansson'un başrol oyunculuğuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Jurassic World: Rebirth' adıyla çekilen Jurassic World 4'ün yeni set fotoğraflarında Scarlett Johansson ile Rupert Friend'in sahneleri görülüyor.
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Kadrosunda Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono ve Audrina Miranda'nın da yer aldığı film, izleyicilerle 2 Temmuz 2025'te buluşacak.
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Yeni film, gezegenin ekolojisinin dinozorlar için büyük ölçüde elverişsiz olduğu kanıtlanan 'Jurassic World Dominion'da geçen olaylardan 5 yıl sonrasını anlatıyor.
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Filmin çekimlerine; Tayland, Malta ve İngiltere'den sonra New York'ta devam ediliyor.
Filmin yönetmenliğini 'The Creator', 'Godzilla', 'Rogue One' gibi filmleri çeken Gareth Edwards üstleniyor.