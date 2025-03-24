Sasani İmparatorluğu Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri: Sasaniler Kimdir, Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı? htrh

Sasani İmparatorluğu Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri: Sasaniler Kimdir, Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı? htrh

Sasani İmparatorluğu, dört yüzyıl boyunca İran ve çevresinde büyük bir güç olarak varlığını sürdürmüştür. Bilhassa Bizans ile olan mücadelesi ve Zerdüştçü yönetim anlayışıyla tarih sahnesinde önemli bir konuma yerleşmiştir. Ancak İslam’ın yükselişi, Sasani Devleti’nin sonunu getirmiştir. Sonuç olarak ise İran toprakları Emevîler’in kontrolüne geçmiştir. Peki Sasani İmparatorluğu özellikleri nelerdi?

SASANİ İMPARATORLUĞU TARİHİ

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Sasani imparatorluğu tarihi ile de gözleri üzerinde toplar. 224 yılında Ardeşir Babakan tarafından kurulan imparatorluktur. Perslerin en güçlü hanedanlarından biri olan Sasani Hanedanı, Partları yenerek İran'da kontrolü ele almıştır. Özellikle Roma ve Bizans İmparatorluklarıyla yaptıkları uzun savaşlar ile tarih sahnesine isimlerini yazdırmışlardır.

İmparatorluğun en parlak dönemini I. Hüsrev (Anuşirvan) ve II. Hüsrev (Hüsrev Perviz) dönemlerinde yaşadığı bilinenler arasındadır. Ancak 7. yüzyılda İslam ordularının yükselişiyle büyük bir darbe aldığı da bilinen bir diğer bilgidir. Son olarak imparatorluk, 651 yılında Araplar tarafından yıkıldı.

SASANİ DEVLETİ İMPARATORLARI KİMLER?

Sasani Devleti imparatorları yaklaşık 400 yıl boyunca devleti yönetmiştir. En önemli hükümdarlar ise şunlardır;

• Ardeşir Babakan (224-241) Sasani İmparatorluğu’nun kurucusudur.

• I. Şapur (241-272) Roma İmparatorluğu’na karşı büyük zaferler kazandı.

• I. Bahram (273-276) İç karışıklıkları bastırarak devleti güçlendirdi.

• II. Şapur (309-379) Roma ile uzun süren savaşlar yaptı ve birçok bölgeyi fethetti.

• I. Hüsrev (531-579) "Anuşirvan" lakabıyla bilinir, adaletli yönetimiyle ünlüdür.

• II. Hüsrev (590-628) Bizans’a karşı büyük zaferler kazandı, ancak sonrasında taht kavgaları başladı.

• III. Yezdigerd (632-651) Sasani İmparatorluğu’nun son hükümdarıdır. İslam ordularına karşı mücadele etse de başarılı olamamıştır.

SASANİLER ÖZELLİKLERİ

Sasaniler özellikleri arasında dikkat çekenleri aşağıda derledik;

• Sasaniler kurucusu Ardeşir Babakan olarak tarihe geçmiştir.

• Sasani imparatorluğu başkenti İstahr şehridir.

• Sasani devleti sınırları ise bugünkü İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Türkiye'nin doğu bölgesi’dir. Ayrıca Suriye'nin bir kısmı, Kaskas Bölgesi, Pakistan, Arabistan’ın bir kısmı ve Orta Asya’dır. • Sasani İmparatorluğu’nda Zerdüştçülük devletin resmi dinidir. • Söz konusu din, devletin yönetim şeklinde büyük etki sahibidir. • Roma ve Bizans ile uzun süren savaşları olmuştur. • Sasani Devleti, Partlardan farklı olarak güçlü bir merkezi yönetime sahiptir. • Sasani Kralı, mutlak yönetim anlayışına sahiptir. • Sasaniler, Pers sanatının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. • Bilhassa taş oymacılığı ile popüler olmuşlardır. • Sasani İmparatorluğu, eski Pers kültürünü yeniden canlandırmıştır. • Zerdüştlüğün yayılmasını sağlamışlardır. • Ticaretten önemli bir gelir elde ediyorlardı. • Toplumunda soylular, rahipler, askerler ve köylülerden oluşan bir yapılanma bulunuyordu. SASANİLER NE ZAMAN KURULDU? Peki Sasaniler ne zaman kuruldu? 224 yılında Ardeşir Babakan tarafından kurulmuş olan Sasani İmparatorluğu, hakimiyeti süresince birçok savaş geçirmiştir. SASANİLER DEVLETİ NE ZAMAN YIKILDI? Sasaniler Devleti ne zaman yıkıldı? Bu imparatorluk, 651 yılında İslam orduları tarafından yıkılmıştır. Son Sasani hükümdarı III. Yezdigerd, Araplarla yaptığı savaşlarda büyük kayıplar vermiştir. Sonuç olarak ise hükümdar başarısız olarak Sasani topraklarını kaybetmiştir. Son olarak Merv'de öldürülmesiyle Sasani İmparatorluğu tamamen sona ermiştir.

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