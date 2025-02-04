"ÇOCUKLARIM KARİYERİMİ MAHVETTİ"

2000'li yıllarda şarkıları kadar hızlı hayatıyla da magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen Lily Allen, yaklaşık bir yıl önce katıldığı bir podcast yayınında kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine dair sözleriyle çok konuşulmuştu.

Kendisinin de bir seçim yaptığını belirten Allen, çarpıcı bir itirafta bulunarak, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söylemişti.