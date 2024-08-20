Uzun bir süredir Sarıyer'de yaşadığını söyleyen Şahin Yıldırım, "Ben kendimi bildim bileli yani 9 yaşındayken ilk defa gördüm şu an yaşım 58, bu yapı burada. Burası Rus Sefaretine aittir, Ruslar burada yüzerlerdi. Bir ara tadilat yaptılar, sonra ön tarafı çöktü böyle de bıraktılar. Kötü görünüyor, zaten ön tarafı çökmüş. Bunun buradan ya kaldırılması ya da restore edilerek düzgün bir şekilde görünecek" dedi.