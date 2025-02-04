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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

        İstanbul Sarıyer'de otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 02:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 02:11
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        Sarıyer'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
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        Kaza, gece 00.00 sıralarında Emirgan Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaş istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon yitirmesi sonucu karşı yönden gelen cip ile kafa kafaya çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre; kazada, 2 sürücü de bulundukları yerde sıkışarak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüleri, sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Tedaviye alınan iki sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incele başlatıldı.

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        #sarıyer
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