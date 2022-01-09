Sarıkamış anısına kardan heykel

Sarıkamış Harekatı’nın 107. Yıldönümünde şehitler anısına yapılan kardan heykelin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Bakan Kasapoğlu “Bu kutlu miras hepimize emanet. Bu medeniyeti atalarımızdan aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe gençlerimizle birlikte taşımanın kararlığındayız” dedi. Açılış sonrası Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan heykele halk karanfiller bıraktı.
Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına, ‘karı yorgan edenler’ temasıyla yapılan kardan heykelin açılışı gerçekleştirildi.
Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan binlerce askeri temsilen yapılan kardan heykelin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, milletvekilleri, bölge illerinin valileri, komutanları, daire müdürleri ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen binlerce kişi katıldı.
Açılışta açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şehitlerin aziz hatırasının hatırlanarak geleceğe güçlü şekilde taşınmasının önemine değindi.
Kasapoğlu "Bu medeniyeti ecdattan aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe yine gençlerimizle birlikte taşımanın kararlılığındayız. Bunun mücadelesini hep birlikte veriyoruz. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi bu anlamlı haftada da gençlerimiz bu şuur, ruh ve motivasyonla yarınlara yürüyecekler. Bugünlerin güçlü Türkiye'si için yine tıpkı bugün olduğu gibi el ele, omuz omuza vereceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz. Bu kutlu miras bu anlamlı emanet hepimize olan bir emanet. Bu kutlu mirası bizlere bırakan Sarıkamış şehitlerimizi, gazilerimizi, ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle, saygıyla yad ediyoruz" şeklinde konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Sarıkamış'ın neredeyse hiç toprağa dokunmadan şühedanın sesini duydukları bir yer olduğunu dile getirerek "O bakımdan hepimiz için tarihimizde önemli, çok özel bir yer tutuyor. Özellikle Doğu Cephesi içerisindeki önemini de kavradığımızda, çok daha farklı bir yerde durduğunu biliyoruz." dedi.
Bölgeye yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, 8 heykeltıraş tarafından 10 günde yapılan heykelin üzerindeki Türk bayrağının kaldırılmasının ardından halk, Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan heykele karanfiller bıraktı.
Sarıkamış Harekatı'nın 107’nci yılı anma etkinlikleri, Kars Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin kayaklı gösterisiyle sona erdi.
SARIKAMIŞ HAREKATI HAKKINDA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü harekat. 1914 yılındaki bu harekatta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit verdik.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!