Sarıkamış anısına kardan heykel

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına, ‘karı yorgan edenler’ temasıyla yapılan kardan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan binlerce askeri temsilen yapılan kardan heykelin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, milletvekilleri, bölge illerinin valileri, komutanları, daire müdürleri ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen binlerce kişi katıldı.

Açılışta açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şehitlerin aziz hatırasının hatırlanarak geleceğe güçlü şekilde taşınmasının önemine değindi.

Kasapoğlu "Bu medeniyeti ecdattan aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe yine gençlerimizle birlikte taşımanın kararlılığındayız. Bunun mücadelesini hep birlikte veriyoruz. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi bu anlamlı haftada da gençlerimiz bu şuur, ruh ve motivasyonla yarınlara yürüyecekler. Bugünlerin güçlü Türkiye'si için yine tıpkı bugün olduğu gibi el ele, omuz omuza vereceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz. Bu kutlu miras bu anlamlı emanet hepimize olan bir emanet. Bu kutlu mirası bizlere bırakan Sarıkamış şehitlerimizi, gazilerimizi, ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle, saygıyla yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

Arkadaşımız Burçak Orçun, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Sarıkamış'ın neredeyse hiç toprağa dokunmadan şühedanın sesini duydukları bir yer olduğunu dile getirerek "O bakımdan hepimiz için tarihimizde önemli, çok özel bir yer tutuyor. Özellikle Doğu Cephesi içerisindeki önemini de kavradığımızda, çok daha farklı bir yerde durduğunu biliyoruz." dedi.

Bölgeye yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, 8 heykeltıraş tarafından 10 günde yapılan heykelin üzerindeki Türk bayrağının kaldırılmasının ardından halk, Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan heykele karanfiller bıraktı.

Sarıkamış Harekatı'nın 107’nci yılı anma etkinlikleri, Kars Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin kayaklı gösterisiyle sona erdi.

SARIKAMIŞ HAREKATI HAKKINDA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü harekat. 1914 yılındaki bu harekatta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit verdik.