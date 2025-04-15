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        Haberler Magazin Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekincan Arslan tutuklandı - Magazin haberleri

        Ekincan Arslan tutuklandı

        Babası Gazi Arslan'a şiddet uygulayan, o anları bir de sosyal medyadan paylaşan 'Sansar Salvo' adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:48
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        Ünlü rapçi tutuklandı
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        'Sansar Salvo' sahne adlı rapçi Ekincan Aslan, kliplerinde yasaklı maddeye özendirdiği gerekçesiyle Aralık 2024'te tutuklanarak 3 ay hapis yatmıştı. Mart ayında tahliye olan Ekince Arslan, bir ay sonra başka bir suçtan dolayı cezaevine döndü..

        Ekincan Arslan'ın hapis cezası almasından sonra vasiyeti annesiyle babasına verilmişti. Bu duruma öfkelenen Arslan, tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi. Babası Gazi Arslan'ı darp eden, bir de o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşan Ekincan Arslan, Ataşehir'de gözaltına alınarak işlemleri için Aile İçi Büro Amirliği'ne sevk edildi.

        Ekincan Arslan, gözaltına alınacağını öğrendikten kısa bir süre önce X hesabından; "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler" paylaşımında bulundu.

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        "ÇOK PİŞMANIM"

        Ekincan Arslan'ın hakimlik ifadesinde, "Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatırlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene önce babam beni darp ettirmişti. Şikâyetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık 1 yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

        TUTUKLANDI

        Ekincan Arslan, adliyede görülen duruşma sonrasında tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama gerekçesinde; “şüphelinin suçu işledikten sonra video kaydına alarak her iki sosyal medya hesabından da paylaşıp yoğun kastını ortaya koyması, delil karartma şüphesi, ikrar” ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram, DHA

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        #Sansar Salvo
        #Ekincan Arslan
        #Gazi Arslan

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