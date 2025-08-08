Habertürk
        Şanlıurfa'da su bidonunda tabanca, saksılarda kenevir ele geçirildi: 7 gözaltı

        Şanlıurfa’da su bidonunda tabanca, saksılarda kenevir ele geçirildi: 7 gözaltı

        Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, su bidonuna saklanmış tabanca ile saksıda yetiştirilen kenevir ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 08.08.2025 - 20:40
        Su bidonundan tabanca, saksılardan kenevir çıktı
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siverek ve Bozova ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Siverek ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, evlerde yapılan aramalarda gizli bölmelerde ve su dolu bir bidonun içinde 4 tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 652 fişek, 20 şarjör ile saksılarda yetiştirilmiş 67 kenevir bulundu.

        Suç unsurlarına el konulurken, ismi açıklanmayan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

