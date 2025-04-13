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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: İki araç birden çarptı! Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İki araç birden çarptı! Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!

        Şanlıurfa'da yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Olayda üniversite öğrencisi Sevda Özkaya, sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken aniden çıktığı yolda iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:42
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        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
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        Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarptığı üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolu Osman Bey Kampüsü kavşağında meydana geldi. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi.

        Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikleyen Özkaya, korkuyla yola fırladı. Bu sırada Sevda Özkaya’ya, Kemal A.'nın, kullandığı otomobil, ardından da başka bir araç çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Özkaya'yı Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Yapılan otopsinin ardından Sevda Özkaya’nın cenazesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi. Özkaya ailesi, kızlarının ölümüne neden olan olayda ihmali bulunan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
        #Sevda Özkaya
        #Son dakika haberler
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