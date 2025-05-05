Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Siverek-Diyarbakır karayolunda Ahmet Günel (66) idaresindeki otomobil ile H.K. (37) yönetimindeki TIR, Yuvar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan İbrahim Ertaş'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan otomobil sürücüsü Günel, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.