Şanlıurfa'da mezarlıkta cansız bebek bedeni bulundu

Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir cansız bebek bedeni fark etti.

Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cansız bedeni geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA