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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da, LGS deneme sınavında tüm soruları yanlış yapan kıza çeyrek altın takıldı - Güncel Haberler

        Şanlıurfa'da, LGS deneme sınavında tüm soruları yanlış yapan kıza çeyrek altın takıldı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tuhaf bir ödüllendirme töreni yaşandı. LGS öğrencisi, 90 sorunun yer aldığı deneme sınavında bu soruların tamamına yanlış cevap verdi. Bunun üzerine eğitim merkezi tarafından öğrenciye hediye olarak çeyrek altın verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:42
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        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki kursa kayıtlı olan lise öğrencisi, kurs yetkilileri tarafından güya ödüllendirildi. Öğrencinin onurunu kırabilecek davranış bir de videoya alındı ve sosyal medyada yayıldı.

        HEDİYE OLARAK ÇEYREK ALTIN VERİLDİ

        Sosyal medyada tartışma konusu olan olay şöyle: LGS öğrencisi, 90 sorunun yer aldığı deneme sınavında bu soruların tamamına yanlış cevap verdi.

        Bunun üzerine eğitim merkezi tarafından öğrenciye hediye olarak çeyrek altın verildi.

        Eğitimin ciddiyeti ile bağdaştırılamayan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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        #halfeti
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