İş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu: 2 ölü, 6 yaralı

DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç ilçe merkezine seyir halinde olan Emin Atçı yönetimindeki 06 BZG 368 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan operatörünün kimliği öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

OTOMOBİLİN TAVANI KOPTU!

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koparken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Emin Atçı ile yanında bulunan Saime Zira hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; yaralanan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Aziz ve Ali Asaf Zira sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.