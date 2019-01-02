Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta yürüyen 18 yaşındaki İsmail Dedek, iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen genç kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.