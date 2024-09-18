Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncu kadrosu
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Sandık Kokusu yeni sezon oyuncu kadrosu…
- 1
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Sandık Kokusu dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…
- 2
SANDIK KOKUSU YENİ SEZON BAŞLIYOR!
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 18 Eylül 2024 Çarşamba akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor.
Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi oyuncuların yer aldığı dizi, 2. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
- 3
SANDIK KOKUSU YENİ SEZON OYUNCULARI
Sandık Kokusu dizisinin yeni sezon oyuncu karosuna üç yeni isim dahil oldu. Bilindiği üzere Özge Özpirinçci’nin partneri Metin Akdülger diziden ayrılmıştı. Özge Özpirinçci’nin yeni partneri ise ünlü oyuncu Engin Öztürk oldu.
Engin Öztürk Karsu'nun patronu Bora rolüne hayat verecek.
Diziye katılan diğer oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner oldu. Gözde Seda Altuner Gülnaz, Nesrin Cavadzade ise Ayça karakterine hayat verecek.
-
- 4
BORA NASIL BİR KARAKTER?
Bora Bozbeyli, Bozbeyli Holdingin patronudur. Sert mizaçlı ve dediğim dedik biridir. Ancak böyle olmasının bir sebebi vardır. Hayatını dolu dolu yaşayan Bora, abisinin ölümünden çok etkilenir. Üstüne hayallerini erteleyerek hiç istemediği bir hayata girer. Patron olarak baba yadigarı şirketin başına geçmek zorunda kalır. Oysaki öncesinde Londra’da kendine bir hayat kurmuştur.
Sporcudur. Sevdiği, eğlendiği bir hayatı vardır. Şartlar değişince sevdiği tüm alışkanlıkları bırakıp sert mizaçlı bir adama dönüşür. Kapalı bir hayat yaşamaya başlar.
Yabancılara karşı duvarları vardır, laubalilik kırmızı çizgisidir.
- 5
GÜLNAZ NASIL BİR KARAKTER?
Gülnaz Başkaya, Hasan’ın kız kardeşidir. Urfa’da doğmuş ve büyümüştür. Kocasını kaybetmiş ve bir kızı vardır. Abisi Hasan’ı her şeyin üstünde tutar. Filiz gibi bir kadınla evlenmesine şaşırır. Filiz’in meydanı boş görmesine izin vermez.
Tanıdığı andan itibaren Filiz ve kızlarını hiç sevmemiş, abisine yakıştırmamıştır. Ona göre bu kadınlar “dullar kulübüdür” ve Başkaya ailesi için bir yüz karasıdır.
- 6
AYÇA NASIL BİR KARAKTER?
Ayça, Karsu’nun kuzeni, Türkan’ın biricik büyük kızıdır. Çok zengin bir kocayla evlidir. Varlık içinde yaşayıp hayatın keyfini çıkarır. Bu sırada annesini unutmaz. Hediyeler gönderir, onu mutlu etmeye çalışır. Ancak hayat planladığı gibi gitmez. Ayça bir gün elinde valizleriyle Türkan’ın kapısında belirir. Tıpkı kuzenleri gibi.
Kocasının işleri bozulmuş, kocası maddi manevi Ayça’yı mutsuz etmeye başlamıştır. Güzel bir hayat yaşamayı seven Ayça annesinin yanına gelir. Yeni hayatına alışmaya çalışırken eski alışkanlıklarından olmak istemez. Yogasını yapar, güzel giyinir ortalarda dolaşır. Zenginlik onun için kırmızı çizgidir. Karsu’yu gazetede zengin ve yakışıklı patronuyla görünce hedefini belirler. Pek tabi herkesin gözdesi bu adam Ayça’nın yeni avı olacaktır.
-
- 7
SANDIK KOKUSU 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Filiz ve kızları düğün için Urfa'ya gelir ve tüm konağı düğün telaşesi sarar.
Hasan'ın kız kardeşi Gülnaz, yer yer ettiği laflarla Filiz'den hoşlanmadığını belli eder. Filiz de Gülnaz'dan hoşlanmasa da düğün için idare ederler.
- 8
Düğüne son dakika gitmeye karar veren Bora, kutlama yemeğinde Karsu'yu görünce şaşırır.
Filiz delil bulma ümidiyle Hasan'ın çalışma odasını karıştırırken Gülnaz gelir. Filiz'in hal ve tavırlarından şüphelenmeye başlar.
- 9
Karsu'nun tekrar velayet davası açtığını gören Reha, hesap sormak için kapısına dayanır. Ancak Karsu'nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Reha, Karsu'nun kocası Can'ı araştırması için Lale'den yardım ister.
İflas eden kocasıyla araları iyice bozulan Ayça'yı, elinde bavullarla karşısında gören Türkan çok şaşırır.
-