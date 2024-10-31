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        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu son bölüm izle| SHOW TV Sandık Kokusu 32. bölüm tek parça, kesintisiz, HD izle

        Sandık Kokusu son bölümde neler oldu? Sandık Kokusu 32. bölüm izle

        SHOW TV'nin fenomen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu, dün akşam 32. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, yaşanan heyecan dolu gelişmelerle seyirciyi ekran başına kilitledi. Sandık Kokusu son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haberimize hem son bölüm özetini hem de diziyi tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz SHOW TV linkini ekledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 09:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:10
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        • 1

          SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 32. bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haberimize hem son bölüm özetini hem de diziyi tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz SHOW TV linkini ekledik.

        • 2

          SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin’in kızı Nilüfer’in yardımıyla Irmak’ın tutulduğu yeri öğrenirler. Irmak kurtarılırken, Tekin polisler tarafından tutuklanır. Mafya ile başı belada olan Reha, canından endişe etmeye başlar. Rahim’in bedel olarak bir milyon dolar istemesiyle daha da sıkışır. Kıvanç herkesle birlikte Bora’yı da kulübüne davet eder.

        • 3

          SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

          Sarhoş bir adamın Karsu’yu rahatsız etmesiyle birlikte gecenin sonu karakolda biter. Site görevlisi Ekrem’i Albay zanneden Gülnaz, Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlar. Ancak karşısında yaşlı, gerçek Albay’ı görünce neye uğradığını şaşırır. Ekrem mevzusunu öğrenen Filiz, Gülnaz’ı Hasan’a söylemekle tehdit eder. Ancak Gülnaz her şeyi Hasan’a itiraf ederek Filiz’i şaşırtır. Çıkmak için Bora’nın aramasını bekleyen Ayça, Bora’nın Karsu’yu almaya geldiğini görünce şok olur. İlk defa yenildiğini hissederken Karsu’ya iyice bilenecektir.

        • 4

          SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE

          Sandık Kokusu'nun son bölümünü HD kalitesinde ve tek parça izlemek için linke tıklayınız.

          SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜMÜ TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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