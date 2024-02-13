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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda sürpriz isim - Magazin haberleri

        Sercan Badur, 'Sandık Kokusu'nda

        Show TV'nin, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'na sevilen oyuncu Sercan Badur dahil oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:09
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        'Sandık Kokusu'nda sürpriz isim
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        Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların paylaştığı SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'na Sercan Badur, renkli ve farklı bir karakterle katılıyor.

        Mert Melek karakterine hayat verecek olan Sercan Badur, geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandırıyor. Ancak onun gelişi ile zaten durulmayan sular ve hali hazırda karışık olan ilişkiler daha da karışıyor. Çünkü Mert Melek’in geçmişi ile Atilla arasında beklenmedik bir bağ vardır. Ekibe katılmaktan heyecan duyduğunu belirten oyuncu, “Mert’in gelişi ile ortalık iyice alev alacak!” dedi.

        Yeni bir sır perdesinin aralanacağı Sandık Kokusu’nda yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu olurken, tüm gözler dizinin 14 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölümüne kilitlendi.

        'Sandık Kokusu'nun sürprizler dolu yeni bölümü Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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        #sandık kokusu

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