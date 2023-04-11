Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda genel seçimlerde sandık başında görev alacak olanlar, sandık görevlisi ücretlerini araştırmaya başladı. Seçime kısa bir süre kala, "Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular ne zaman, sandık görevlisi ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...