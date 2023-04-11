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Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK ile Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı?

Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular ne zaman? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde, sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. Sandık görevlisi olmak için başvuru yapmayı düşünenler, sandık görevlisi ücretlerini ve başvuru şartlarını mercek altına aldı. İşte 2023 YSK ile sandık görevlisi ücretleri...

Giriş: 11.04.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda genel seçimlerde sandık başında görev alacak olanlar, sandık görevlisi ücretlerini araştırmaya başladı. Seçime kısa bir süre kala, "Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular ne zaman, sandık görevlisi ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir.  Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

     

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

  • İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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