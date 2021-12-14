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'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı oyunun galası yapıldı. Kaan Erkam'ın yazdığı ve Onur Şenay'ın yönettiği ve Nur Gürkan ile Deniz Salman'nın rol aldıkları iki kişilik komedi- dram türündeki oyun, agorafobi hastası olan 'Serap 'Hanım'ın evden çıkma çabasıyla emekliliğini bekleyen mühendis 'Ahmet Bey'in iç dünyasından çıkma çabasını anlatıyor.

Oyunun galasına Kamuran Akkor, Sibel Tan, Atilla Atasoy, Sibel Tomaç, Sibel Gökçe, Güner Özkul, Osman Cavcı, Tolga Öz ve Uluç Özkök katıldılar. Oyunun yönetmeni ve Kats Sahne'nin kurucu ortağı Onur Şenay, "Oyun gerçekten ilginç bir oyun. Kaan Erkam çok güzel yazmış. Ben yönetmenliğini yapmaktan büyük keyif aldım. İzleyenlerde çok beğendiler. Günümüz insanlarının pek çoğunda çeşitli korkular var. Bu oyunda da bir agorafobi hastasının evinden dışarıya çıkamama korkusu ve çabasına tanıklık ediyoruz" dedi.

Oyunun perde arkasında emeği geçen diğer isimleri ise; özgün müziği ile ışık Cengiz Orhonlu, kostüm Nur Gürkan, dekor Veysel Karaçayır, reji asistanı Berrak Tuna Altuna ve sahne asistanı Emir İnci'den oluşuyor.