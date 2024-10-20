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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:56
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        Trednyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

        Müsabakada VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan'a AVAR’da Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

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