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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: “Sporda, ‘Şiddet Yasası’ uygulansın” - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: “Sporda, ‘Şiddet Yasası’ uygulansın”

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem Halil Umut Meler'e maç sonu yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, sporda 'Şiddet Yasası'nın uygulanması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:18
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        "Sporda, 'Şiddet Yasası' uygulansın"
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        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Ankaragücü ile oynadıkları karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler’e maç sonu yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, sporda ‘Şiddet Yasası’nın uygulanması gerektiğini söyledi.

        Trendyol Süper Lig’de 15. haftanın kapanış maçı olan Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası 1-1’lik skorla sonuçlandı. Mücadele her iki takımdan da 1’er oyuncu kırmızı kartla oyundan atılırken, Çaykur Rizespor’a 1 puanı getiren gol son dakikalarda geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Yere düşen Meler’e fiziki müdahale yerde de devam etti. Maç sonrası yaşanan fiziki saldırı kamuoyu tarafından kınanırken, Başkan Yüksel Yıldırım da 'Şiddet Yasası' önerisinde bulundu.

        "SPORDA ARTIK ‘ŞİDDET YASASI’ UYGULASIN VE KİMSE KAYRILMASIN"

        Hakemlere karşı olan tepkilerini centilmence gösterdiklerinin altını çizen Yüksel Yıldırım, “Bu sezon bazı müsabakalarımızda yapılan haksız hakem kararları karşısında centilmence açıklama yapmayı prensip edinen Samsunspor Başkanı olarak, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin fiziksel saldırıyı kınıyorum. Müsabakanın Hakemi Halil Umut Meler ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Bu tarz eylemlerin tarafımızca kabul edilebilmesi asla mümkün değildir. Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Umarım bu olay Türk sporunda ve futbolunda bir milat olur. Sporda artık ‘Şiddet Yasası’ uygulasın ve kimse kayrılmasın” dedi.

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