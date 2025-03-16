Samsunspor 10 kişi kaldı!
Fenerbahçe'ye konuk olan Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, 75. dakikada gördüğü ikinci kartla oyun dışında kaldı.
Giriş: 16.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:32
Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Samsunsporlu futbolcu, ilk sarı kartını 4. dakikada Skriniar'ı ittiği gerekçesiyle görmüştü.
Pozisyonun ardından itirazları nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Samsunspor'da oyundan çıkan Zeki Yavru da sarı kart gördü.
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